Su Netflix tutta la grinta di Michelle Obama

«I Trump stanno arrivando! Presto dobbiamo andare!». Era l’ultimo giorno della famiglia Obama alla Casa Bianca, l’elicottero stava aspettando e come ha raccontato Michelle due anni dopo a Chicago, davanti ad un pubblico immenso e divertito: «Non volevo proprio che le ragazze (Sasha e Malia) si lasciassero andare a lacrimucce e malinconie, perché in fondo, loro ci erano cresciute alla Casa Bianca. Perciò non gli ho lasciato il tempo per pensare». Erano trascorsi otto anni dall’elezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti e quando la famiglia si ritrovò sull’elicottero, verso la nuova casa, Michelle ricorda di essere scoppiata in singhiozzi: «La nostra vita stava per uscire dalla lente d’ingrandimento dei media e dopo anni in cui la mia ossessione era stata la “perfezione” da raggiungere...