Notte fonda, luci stroboscopiche multicolori, sirena assordante, un’ambulanza percorre a tutta velocità i grandi viali dei quartieri benestanti della periferia di Città del Messico. Il traffico non è così caotico come di giorno ma comunque intenso. Non appena un altro veicolo più lento (bicicletta, autobus, camion) impedisce all’autista di spingere a fondo sul pedale del gas, un giovane seduto sul sedile centrale dell’abitacolo inizia a minacciare, attraverso gli altoparlanti esterni, gli altri conducenti urlando di scansarsi perché loro stanno salvando vite umane. È una scena ricorrente nella vita quotidiana della famiglia Ochoa: Fer, il padre che sta al volante; Juan, il figlio diciassettenne che urla nel microfono e gestisce tutta la situazione, e Josué, che a dieci anni preferisce passare...