Una decina di gruppi, ventotto luoghi e un’ottantina di concerti, di cui cinque in Ticino suddivisi tra il club Jazz in Bess di Lugano, la Casa Cavalier Pellanda di Biasca e l’Osteria Centrale di Olivone: questo è il ricco cartellone del Festival Suisse Diagonales Jazz 2022 le cui date ticinesi sono in agenda dal 20 al 30 gennaio. Organizzata dall’omonima associazione, la manifestazione con cadenza biennale avrebbe dovuto tenersi nel 2021, ma a causa del coronavirus è stata spostata di dodici mesi mantenendo comunque invariata la programmazione originale. Chiara la sua filosofia: promuovere delle band elvetiche di giovani musicisti, tutti sotto i trent’anni di età, provenienti da ogni regione linguistica organizzando una serie di concerti che attraversa tutto il suolo nazionale in maniera diagonale: da qui il nome della manifestazione. Al pubblico verrà così offerto un quadro dell’attuale e vibrante scena jazzistica rossocrociata. La qualità delle formazioni invitate all’edizione di quest’anno è garantita dagli organizzatori che hanno scelto di puntare su quelle band che hanno già dimostrato «il loro eccezionale talento e la loro visione della musica nella propria regione», si legge in una nota stampa. A loro il compito, ora, di farsi conoscere e affermarsi sul piano nazionale.

Il quartetto Mohs trae ispirazione dal jazz contemporaneo e dalle nuove tendenze musicali.

In Ticino regna la varietà

Il centro cantonale della manifestazione sarà il club Jazz in Bess di Lugano, che ospiterà tre gruppi confederati: l’Arthur Hnatek Trio, i Mohs e l’Andrina Bollinger Trio. Si parte giovedì 20 alle 21.00 con il trio di Arthur Hnatek: la formazione del batterista ginevrino, che si completa con il sassofonista Francesco Geminiani e con il contrabbassista Fabien Iannone, vuole mostrare che il jazz può avere spazio e vita anche tra la musica elettronica ambient e le sincopi ostinate dei più affilati breakbeats. Venerdì 21 alle 22.00 sarà quindi il turno di Mohs – quartetto composto dal trombettista Zacharie Ksyk e dal chitarrista Erwan Valazza (conosciutisi all’Haute École de Musique di Losanna), dal contrabbassista Gaspard Colin e dal batterista Nathan Vandebuckle – che si ispira al jazz contemporaneo e alle nuove tendenze musicali, come la musica elettronica e l’hip hop, per dare forma a una musica fresca e spontanea e a delle sonorità avvolgenti e organiche. L’ultimo concerto di Suisse Diagonales programmato a Jazz in Bess si terrà venerdì 22 alle 22.00 con il trio di Andrina Bollinger, poliedrica vocalist, compositrice e polistrumentista zurighese, affiancata dal contrabbassista Jules Martinet e dal batterista Arthur Hnatek. L’artista zurighese non ha mai smesso di esplorare e spingere i confini sonori, giocando con i contrasti e creando musica ispirandosi a generi molto diversi fra loro, mentre il suo percorso solistico si concentra maggiormente sulla forza di strutture musicali sottili, ridotte e silenziose.

Tra i musicisti che si esibiranno nell’ambito del Festival Suisse Diagonales ci sarà anche Andrina Bollinger, poliedrica vocalist, compositrice e polistrumentista zurighese.

«Nel comporre il cartellone ticinese di Suisse Diagonales abbiamo puntato sulla varietà e sulla diversificazione», spiega Sergio Brivio, responsabile stampa e pubbliche relazioni di Jazz in Bess. «L’obiettivo è fare musica diversa ogni sera». Sulla scelta dei gruppi hanno influito anche dei ragionamenti di tipo logistico. «Considerando i nostri spazi limitati, per noi sarebbe difficile accogliere, per esempio, una big band composta da quindici elementi», dice Brivio.

Ma cosa si deve aspettare il pubblico che parteciperà alle date ticinesi del festival? «Sicuramente una musica originale e fresca proposta da artisti talentuosi e molto affiatati. La particolarità di questa edizione è inoltre che, essendo stata posticipata di dodici mesi, le varie band hanno potuto fare più esperienza e, pertanto, sono più coese e meno acerbe rispetto a quelle che si sono esibite in passato».

Il trio del batterista ginevrino Arthur Hnatek inaugurerà il cartellone ticinese di Suisse Diagonales suonando sul palco del club Jazz in Bess nella serata di giovedì 20 gennaio.

Due chicche nostrane

Nell’allestire il programma 2022 di Suisse Diagonales, Jazz in Bess ha deciso di affidare l’apertura delle serate di venerdì 21 e di sabato 22 (ore 20.30) a due formazioni ticinesi: il quartetto composto da Frank Salis, Marco Nevano, Francis Coletta e Rocco Lombardi e il Danilo Boggini Septet a cui si aggiunge, per l’occasione, Flavio Boltro. «Il festival dà infatti la possibilità ai club organizzatori di invitare alle proprie serate i cosiddetti “local hero”, ovvero dei gruppi di spalla della regione noti che possano garantire una decorosa presenza di pubblico», racconta Sergio Brivio. «A tal proposito ci tengo a sottolineare che, nella serata di venerdì 21, Rocco Lombardi e Frank Salis festeggeranno da noi la loro trentennale collaborazione». Prenotazioni: 079/337.00.59 o [email protected]

Il programma delle serate sopracenerine - Un groove originale

Le bernesi Tie Drei saranno protagoniste all’Osteria Centrale di Olivone nella serata di domenica 30 gennaio.

Oltre che negli spazi di Jazz in Bess, il Festival Suisse Diagonales Jazz 2022 farà tappa anche alla Casa Cavalier Pellanda di Biasca e all’Osteria Centrale di Olivone, per due serate organizzate in collaborazione con l’Associazione Musibiasca, «con la quale lavoriamo ormai da diversi anni condividendo pure parte delle stagioni concertistiche», spiega Brivio. Nel comune rivierasco giungeranno così, sabato 29 gennaio alle 20.30, gli Sc’ööf, band sperimentale lucernese composta da Elio Amberg e Noah Arnold al sax, Christian Zemp alla chitarra e Amadeus Fries alla batteria, il cui linguaggio sonoro è al tempo stesso rinfrescante e avventuroso ed è caratterizzato da un forte affetto per i groove accattivanti e da una smodata energia dal vivo. L’obiettivo è uno solo: stupire.

Domenica 30 alle 17.00 all’Osteria Centrale di Olivone arrivano invece le Tie Drei, giovane trio bernese formato dalla trombettista Sonja Ott, dalla cantante Leoni Altherr e dalla contrabbassista Johanna Pärli. Ispirandosi all’acustica sperimentata di alcune chiese nelle Alpi grigionesi, la band propone delle sonorità eteree e una musica che è portata in avanti, sferica, malinconica che crea un’atmosfera che fa pensare ad un mondo sottomarino. Dal vivo, il trio mostra il suo sottile senso dell’umorismo nei groove che lo guida.

Prenotazioni per le due serate sopracenerine: 079/337.00.59 o [email protected] Il programma completo e sempre aggiornato del Festival Suisse Diagonales Jazz 2022 è consultabile su: www.diagonales.ch.

