Gli ultimi dodici mesi hanno messo fortemente in crisi il settore artistico, anche quello della Svizzera italiana: la pandemia e le misure messe in atto dalle autorità per contrastarla hanno bloccato la quasi totalità delle iniziative decretando, de facto, un blocco totale degli artisti ritrovatisi improvvisamente senza lavoro e con il futuro avvolto da una fitta nebbia. Tra chi si è mosso nel tentativo di alleggerire parzialmente questa pesantissima situazione c’è la RSI che, a sostegno di tutti coloro che operano in quest’ambito, ha approntato da alcuni mesi una speciale piattaforma, un palco virtuale attraverso il quale gli artisti locali hanno la possibilità di lavorare e mantenere un contatto - anche se in un modo differente rispetto a come erano abituati - con il proprio pubblico. Il progetto, titolato «Sul palco», è una sorta di... mini Netflix artistico della Svizzera italiana (ma non solo) che mette gratuitamente a disposizione concerti, performance artistiche, teatrali, musicali e culturali.

Tre diversi segmenti

Le proposte di Sul palco sono suddivise in tre segmenti. Il primo, Scena Viva, propone registrazioni video effettuate dalle compagnie dei loro spettacoli in cartellone e attualmente «orfani» di un teatro, ma anche show originali realizzati allo Studio 2 di Lugano-Besso. Si va da reading o monologhi alle clownerie, dal teatro di parola alle proposte per giovani e ragazzi, dalle performance di strada alla danza: una trentina di proposte tra le quali Ancora Viva di Margherita Coldesina, monologo nel quale stimolata dalle emozioni contemporanee, l’attrice si interroga sulle conseguenze di una decisione personale sulla collettività; Sulle tracce di Reginald Bray nel quale Cinzia Morandi ripercorre in chiave ironica e leggera la storia di un eccentrico inglese che agli inizi del Novecento si era fissato di testare le poste inglesi che dicevano di essere in grado di spedire dalla cosa più piccola, cioè un’ape, alla cosa più grande, cioè un elefante, fino ad arrivare a spedire... sé stesso. Ma anche lo spettacolo tradizionale di flamenco Y su Cuadro, improntato principalmente sull’improvvisazione che nasce dall’antico dialogo artistico tra «guitarra, cante, percussion y baile» e Mare Morto di Mirko D’Urso che dà voce alla tragedia dei migranti che affrontano il mar Mediterraneo con la speranza di un futuro migliore.

Dalla classica al pop

Alcuni membri dell’orchestra I Barocchisti negli studi della RSI durante le registrazioni per «Musica Viva». © RSI

Musica Viva è invece il reparto di Sul palco dedicato alle offerte musicali comprendente esibizioni di artisti - classici, jazz e pop - registrate nelle strutture della RSI dall’inizio del lockdown. Anche in questo caso l’elenco degli show disponibili è estremamente vasto e va dai Barocchisti a Rossana Taddei, dai Make Plain a Lorenzo Reggiani, da Mattak ai Pegasus al quartetto d’archi Energie Nove.

L’offerta del portale si completa infine con le proposte di Cult+, comprendente rubriche dedicate ad artisti, artigiani, designer, ecc., ovvero ad un altro settore creativo che ha subito pesanti contraccolpi a causa della COVID. Le produzioni di questo settore (più brevi rispetto a quelle di Scena e Musica Viva e dedicate a personaggi che vanno dal fotografo Igor Ponti all’artista Alex Dorici, dalla scrittrice Noemie Lerch all’artista digitale Sir Taki) sono state realizzate in collaborazione con videomaker e registi indipendenti, in modo da distribuire lavoro anche a giovani talenti al momento privi di impiego.

«Una spinta a continuare»

«Sul palco è un progetto che ha trovato una grande rispondenza da parte di tutto il settore artistico», spiega Alessandro Marcionni, responsabile fiction della RSI, «e ciò ci ha favorito la messa a punto del progetto nel più breve tempo possibile, è stato allestito in poco più di due settimane e successivamente implementato senza troppe difficoltà coinvolgendo anche artisti che abbiamo spinto verso il pubblico in una cornice per loro nuova, inedita. Che è poi l’intento di Sul palco: spingere gli artisti a non fermarsi, a continuare, nonostante l’emergenza, nel loro lavoro rimanendo a contatto con il pubblico pur senza salire su un palcoscenico vero». Se gli artisti hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, lo stesso si può dire anche per il pubblico. «La rispondenza a queste proposte è diversa a dipendenza del tipo d prodotto, ma è in generale abbastanza forte. Abbiamo avuto sull’intero pacchetto di offerta, decine di migliaia di visualizzazioni con proposte che hanno registrato qualche centinaio di click - che forse è anche l’audience che avrebbero avuto anche nei teatri - e altri che hanno ampiamente superato le migliaia di followers». Un successo che spinge la RSI a continuare nell’operazione , conclude Marcionni. «Forse con minor spettacolarizzazione rispetto agli inizi ma arricchendo sempre più l’offerta contenutistica del portale, sia a livello teatrale (nelle prossime settimane dovremmo infatti acquisire altri cinque spettacoli e registrarne ben sei) sia musicale, un settore che da noi non si è mai fermato e che settimanalmente, grazie agli showcase, continua a fornire nuovi contenuti. Almeno finché non si potrà tutti quanti tornare a godere degli spettacoli dal vivo».

L’offerta di Sul palco è disponibile gratuitamente collegandosi al sito www.rsi.ch/sulpalco.

©CdT.ch - Riproduzione riservata