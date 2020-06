«E... state a Locarno»: questo il titolo della rassegna di concerti e spettacoli gratuiti promossa dalla Città di Locarno, in collaborazione con l’Ente per le Iniziative del Locarnese. Un titolo giocoso che invita a trascorrere la bella stagione (fino al 29 agosto) nella suggestiva cornice di piazza Grande, dove ogni venerdì e sabato sera, a partire dalle 18.00, si alterneranno sul palco gruppi musicali e compagnie artistiche attive in Ticino ma non solo.

A dare il «la» al weekend alle porte è il solare rock (and roll) dei Guinnass, a cui faranno eco sabato 27 giugno le sonorità folk, popolari, medievali e la world music proposte dai Greensleeves, dalla Bandastralüsch e dal gruppo Gyrumetha, guidati da Paolo Tomamichel. Il fine settimana si concluderà, domenica 28 alle 20.00, sulle note blues originali di Fabio Marza e della sua band.

Oltre ai concerti del weekend, ogni mercoledì e giovedì sera, dopo la chiusura del mercato, viene proposta musica lounge per rendere ancora più piacevole la permanenza in centro città. Il programma di E... state a Locarno, in continuo aggiornamento, è consultabile su www.locarno.ch/it/eventi.

Quella proposta dalla Città di Locarno insieme all’Ente per le iniziative del Locarnese è solo uno delle diverse manifestazioni che animano l’estate ticinese e che potete scoprire sfogliando il settimanale ExtraSette in allegato ogni venerdì al Corriere del Ticino.

Per inserire in agenda la segnalazione di un evento o di un’iniziativa culturale scrivere a extra@cdt.ch.