Adesso ci sono i festival. Adesso che si è aperto tutto. Adesso che si potrà, con calma, con un po’ di attenzione, con prudenza. Con qualche mascherina, e il più delle volte senza mascherina perché d’estate si sta all’aperto. Adesso la parola è ai festival, e molto di più di quanto accadeva un tempo. E si rincorrono, spesso in luo-ghi bellissimi, l’ultimo a Positano, il penultimo a Salerno, il terzultimo in Toscana. Si ritrovano tutti, tutti intendo gli scrittori. A parlare con i lettori, a parlarsi tra di loro, a dire dei loro libri, e finalmente siamo liberi dalla pandemia, e finalmente ci si può parlare senza quella sorta di maschera di garza e tessuto che ci dovrebbe salvare. Ma la mascherina che ci ha salvato in questo anno, non ci ha salvato dalle parole che si ricominceranno a dire,...