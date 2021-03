«Sto impostando il mio twttr»: era il 21 marzo 2006 e Jack Dorsey, allora giovane sviluppatore, collaudava Twitter scrivendo il primo cinguettio della storia della piattaforma. Un testo di pochi caratteri, breve come un sms.

Quindici anni dopo Dorsey, ora amministratore delegato della società, ha messo all’asta quel tweet e lo certifica attraverso la blokchain. La quotazione ha superato i 2,5 milioni di dollari, l’asta termina proprio oggi, il 21 marzo, e il ricavato andrà in beneficenza.

L’evoluzione

Questa storia racchiude l’evoluzione di Twitter, nato per accogliere comunicazioni veloci, di servizio, e diventato un media versatile che punta al profitto e fa politica, come dimostra il bando per sempre dell’ex presidente Trump. Il microblog nasce nel 2006 sulle ceneri di Odeo, un sistema per pubblicare sul web messaggi audio o video via telefono, una specie di podcast «ante litteram». L’inventore Noah Glass (che poi abbandona) fa salire sulla barca Evan Williams (ex Google), il web designer Jack Dorsey e l’ingegnere Blaine Cook. Il primo tweet è del 21 marzo di quell’anno, il lancio ufficiale della piattaforma avviene a luglio.

Ad accorgersi del social è il blog TechCrunch perchè a San Francisco viene usato per dare la notizia di un terremoto. Da lì Twitter vola. In un anno triplica la mole di cinguettii e da un utente, Chris Messina, poi andato in Uber, arriva il suggerimento del simbolo del cancelletto per gli hashtag. Il primo hashtag è stato usato su Twitter il 23 agosto 2007. Altra grande novità per la piattaforma arriva nel 2017 quando raddoppia i caratteri da 140 a 280 attuali.

Parte della storia

Nel corso di questi 15 anni Twitter ha documentato attraverso gli utenti tanti momenti di storia. Nel 2009 la rivolta in Iran e poi la Primavera araba, nel 2010 il terremoto di Haiti, la cattura di Osama Bin Laden nel 2011. Poi la tornata elettorale americana del 2016 che porta all’elezione di Trump e allo scoppio del Russiagate, con le informazioni fuori controllo in rete, compresi il linguaggio d’odio e le fake news. Problemi che Twitter, come tutti i social, sta provando ad arginare. Dopo l’ultima tornata elettorale americana ha bandito Trump per sempre. Ha anche lanciato Birdwatch, con gli utenti in prima linea a identificare e segnalare tweet con informazioni false.

Altra iniziativa è contro la disinformazione sui vaccini per il Covid: una etichetta ai tweet ritenuti «fuorvianti» e al quinto tweet non fondato scatta il bando permanente di un utente.

Crisi e futuro

Lontano il 2016, in cui la piattaforma era in crisi economica e alla ricerca di una identità, ora Twitter guarda al futuro: punta a 315 milioni di utenti attivi al giorno e al raddoppio delle entrate annuali entro il 2023. Per arrivare a centrare questo obiettivo, condiviso con gli investitori, il social pensa ad un servizio a pagamento. Si chiamerà Super Follows e con un abbonamento mensile di 5 dollari circa si potrà accedere ai contenuti di alcuni profili, come quelli dei creator e dei giornali.

E vuole anche rubare spazi a Clubhouse, il social del momento. Ad aprile, dopo una fase di test, renderà la funzione di chat audio Spaces disponibile a tutti gli utenti. Anche in questo caso gli Audio Spaces saranno inseriti in un progetto che permetterà agli utenti di monetizzare con i loro contenuti.

Infine, Twitter vuol mettere le mani anche sul business della musica in streaming. Attraverso Square, società di servizi finanziari e di pagamento mobile, Dorsey si è comprato la maggiornaza di Tidal, società di Jay-Z, rapper, produttore e marito di Beyoncé.

