Era il 1991. E gli anni Ottanta, quelli da bere, oramai erano un ricordo. L’Italia stava cambiando. E sarebbe cambiata. Gli americani, invece, attaccavano l’Iraq di Saddam Hussein. L’operazione Desert Storm, già. Il 31 gennaio, quasi senza dare nell’occhio, nelle sale usciva Mediterraneo. L’ultimo capitolo della cosiddetta trilogia della fuga di Gabriele Salvatores, apertasi con Marrakech Express e proseguita con Turné. Fu un successo. Inatteso, incredibile, magnifico. Non tanto, o non solo, per la trama. Ma per l’umanità dei suoi personaggi. Li elenchiamo, fosse anche solo per omaggiarli: Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Claudio Bisio, Gigio Alberti e Antonio Catania. Un film italiano in mezzo a tanti, tantissimi prodotti a stelle e strisce. Senza effetti speciali.

Girato a Kastellorizo, tra Rodi e le coste turche, racconta le vicende di un manipolo di soldati italiani al termine della campagna di Grecia, nel 1941. Una vicenda comica, a tratti amara, anche molto amara. Otto uomini chiamati a presidiare un’isola apparentemente deserta e tutto fuorché strategica, immersa nell’Egeo, lontana dal conflitto vero. E proprio l’assenza di nemici, lentamente, costringe la truppa a reinventarsi. O, meglio, a cercare un nuovo equilibrio. Una pace interiore, ecco. E così, la pellicola diventa un inno all’amicizia, allo stare assieme nonostante tutto, all’eterna lotta fra partire e restare, al tempo che passa. Citiamo Diego Abatantuono, in una delle scene madri del film. Scusandoci in anticipo per il linguaggio scurrile: «Sai che ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni?». Emergono le passioni, le pulsioni anche, del popolo italiano. E una certa inadeguatezza di fondo, che paradossalmente diventa eroismo. Emerge, va da sé, un Abatantuono in forma smagliante. Dissacrante, quasi senza copione. E dalla battuta prontissima.

Il tempo che passa, dicevamo. Emerge, e qui torniamo all’amarezza, nel finale. Quando la generazione che ha combattuto la guerra e che, idealmente, avrebbe voluto cambiare il mondo una volta posato il fucile scopre di non aver cambiato niente. Anzi, scopre che i problemi di prima sono rimasti. Addirittura, sono aumentati. L’utopia sfuma, come i tramonti del citato Diegone, lasciando spazio al cinismo e al realismo. Alla vita di tutti i giorni che non è bighellonare su un’isola in mezzo al nulla. Al giramento di cosiddetti.

L’anno dopo, nel 1992, Mediterraneo vinse l’Oscar come migliore film straniero e Gabriele Salvatores ricevette l’ambita statuetta nientepopodimeno che da Sylvester Stallone. Un italiano, sì. Gli americani preferirono questa sgangherata combriccola ad un capolavoro assoluto come Lanterne Rosse. Ma possiamo capirli, anzi quasi li ringraziamo perché quella certificazione ci permette, oggi, a trent’anni di distanza, di ricordare Mediterraneo per quello che è: un piccolo, grande gioiello. Sincero, ancorché triste e malinconico.

