Direttore d’orchestra a soli 21 anni: già questo basterebbe a qualificare come sorprendente il finlandese Tarmo Peltokoski che sabato 18 dicembre, alle 18, al LAC di Lugano dirigerà il concerto di Natale dell’OSI. In programma l’ouverture dell’Hänsel e Gretel di Humperdinck, la Suite dallo Schiaccianoci di Ciaikovskij (due pagine indissolubilmente legate al Natale) e una preziosa rarità come le Five Variants of Dives and Lazarus di Ralph Vaughan Williams. Non potevamo, quindi, farci sfuggire l’opportunità di conoscere meglio questo giovane e ambizioso talento della bacchetta, che nei prossimi mesi affronterà nientemeno che il suo primo Ring (Anello del Nibelungo) wagneriano.

Come è arrivato a dirigere così giovane?«Ho iniziato a suonare il pianoforte a 8 anni, ma già a 11 ho scoperto il mondo...