«Quello che presentiamo è il festival che vorremmo si svolgesse: quello che realmente riusciremo a proporre dipenderà dalla situazione sanitaria del momento...». C’è un po’ di fatalismo nelle parole di Lucia Bassetti, da anni preziosa collaboratrice del marionettista Michel Poletti nel presentare il 38. Festival internazionale delle marionette, che prende il via sabato 17 ottobre per concludersi l’8 novembre. E in effetti le misure sanitarie anti-COVID sono una sorta di spada di Damocle sulla rassegna i cui protagonisti vengono in massima parte dall’Italia. Nessun rischio, per contro per gli spettatori: «La rassegna si svolgerà nel massimo rispetto delle norme sanitarie in vigore», conferma Michel Poletti. Il Teatro Foce, sede di tutti gli spettacoli, ha infatti dimezzato il numero di posti, nel contempo sono state raddoppiate le recite cosicché di ogni proposta sono previste due rappresentazioni. Inoltre i biglietti saranno in vendita esclusivamente online.