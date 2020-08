Dopo la disastrosa crisi legata alla pandemia di coronavirus, che ci ha costretti a sei mesi d’astinenza da grande schermo, ci voleva un «filmone» affinché gli spettatori, ormai assuefatti alle gioie (e ai dolori, non solo tecnici) dello streaming, possano ritrovare la via delle sale. E per fortuna che, in mezzo a mille esitazioni, rinvii e date d’uscita indefinite, si è fatto avanti Christopher Nolan che del cinema (quello girato in pellicola e da gustare in primo luogo in un contesto pubblico) è sempre stato uno strenuo difensore. Avevate dimenticato cosa si prova quando la vostra poltrona inizia a vibrare a causa delle tonalità più basse della colonna sonora? Vi eravate scordati che si può essere sorpresi, atterriti o affascinati da un effetto visivo o da un espediente di montaggio? Beh,...