«Le conversazioni migliori hanno anche una qualità senza tempo: ci riportano nel regno della memoria e ci spingono in avanti, verso le speranze e i sogni che abbiamo. Rivelare le nostre storie, ascoltare quelle degli altri, ci ricorda che non siamo soli; e forse ci aiuta a capirci un po’ meglio». Se poi queste storie sono «semplicemente fantastiche da raccontare », allora il gioco della narrazione acquista potenza. Sino a farsi letteratura. Sino a diventare “Storia”.

I dialoghi tra Barack Obama e Bruce Springsteen, registrati nel 2020 e pubblicati ieri in contemporanea in tutto il mondo, non sono soltanto un libro-evento. Sono molto di più. Mostrano la faccia aperta e progressista di un Paese tuttora profondamente diviso, sono il tentativo di ricucire con le parole il tessuto lacerato dell’America...