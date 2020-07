Sono guerrieri, sono quattro, ma destinati a diventare cinque e sono legati da un patto per la vita ed oltre, sono i protagonisti del nuovo hit di Netflix: The Old Guard di Gina Prince-Bythewood, che alla sua prima prova con un film d’azione mette in campo tutti gli archetipi dell’avventura, dal mito di Ulisse a Dumas, dagli X-Men a Nosferatu e porta sullo schermo l’omonima graphic novel di Greg Rucka e Leandro Fernández. Protagonisti una manciata di misteriosi giovani «pellegrini» che percorrono il mondo in mezzo a guerre, rivoluzioni e attentati uscendone sempre indenni grazie ad un dono portentoso: l’immortalità. Capo indiscusso del gruppo è Andy (Charlize Theron) bellissima e androgina, un caschetto di capelli scuri ne esalta il colore lunare della pelle. Il suo vero nome è Andromaca di Scizia e il suo passato risale alla notte dei tempi, ma il suo modo di combattere è una danza micidiale e funesta che non lascia scampo agli avversari. Tuttavia è lei anche il cuore e la memoria di questo strano drappello di eletti che nascono in epoche diverse e si ritrovano a combattere alle volte per il bene del genere umano, altre per loro stessi, ma sui quali pende una spada di Damocle, un destino sospeso che, come un ingranaggio a lungo bloccato, potrebbe rimettersi in moto un giorno, e spazzarli via, uno ad uno, senza preavviso. Ne sono ben consci anche gli altri membri del gruppo: Nicky (Luca Marinelli) e Joe (Marwan Kenzari) avversari ai tempi delle crociate; ed anche Booker (Matthias Schoenaerts) soldato delle truppe napoleoniche, al quale pesa, più che agli altri, la solitudine e la perenne vita. Ma ecco che chiamati in Medio Oriente da un ex agente della CIA, per salvare un gruppo di bambini rapiti da una fazione di estremisti, i nostri eroi si ritrovano invece prede ambite di un misterioso gruppo paramilitare che conosce il loro segreto. Inizia così un inseguimento senza esclusione di colpi, dai cazzotti alle arti marziali, dalle capriole stile capoeira, ai duelli con armi modernissime, ma anche con katane, asce bipenne, coltelli e bombe a mano e l’ago della bilancia sarà una inaspettata «recluta», una giovanissima ragazza nera, Nile (Kiki Layne), una marine sorprendentemente sopravvissuta ad un’azione. Cosa ha in serbo il fato per nostri eroi? The Old Guard non è solo un film d’azione, ma ha anche tutte le caratteristiche di un prologo, un’introduzione ad una possibile saga che, come il fumetto, si nutre di personaggi e di scorribande in epoche passate, dove i protagonisti vivono avventure strabilianti nel bel mezzo di reali avvenimenti storici e questo costituisce buona parte del suo fascino. Chi ama il genere ne riconoscerà il legame con i mai dimenticati Highlander, o con Wolverine soprattutto per le implicazioni psicologiche ed esistenziali dei personaggi che tuttavia, a parte alcuni risvolti più sorprendenti sono per ora assai convenzionali, ma il futuro così come rilanciano le ultime immagini del film potrebbe riservare cose migliori.