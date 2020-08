Per il secondo anno consecutivo Dwayne «The Rock» Johnson è arrivato in testa alla lista di Forbes degli attori più pagati di Hollywood con guadagni da 87,5 milioni di dollari. Grazie Netflix: cachet importanti pagati dal servizio in streaming hanno aiutato sei delle star incluse nella top 10 incassare un totale di 140,5 milioni, il 25 per cento del totale di 545,5 milioni accumulati dal gruppo.