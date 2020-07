Un anno dopo quell’intervista, simbolicamente, il mega palco fu allestito in quella che una volta era la «terra di nessuno», la zona di Berlino tra Potsdamer Platz e la porta di Brandeburgo. Così il 21 luglio 1990 andò in scena uno degli eventi live più simbolici della storia del rock.

Quella messinscena grandiosa ha una storia tutt’altro che semplice e non solo per la sua complessità tecnica. Per capirne la genesi bisogna risalire al 1979 quando, sotto il pieno controllo di Waters, i Pink Floyd danno alle stampe il doppio album «The Wall», un successo clamoroso, un’opera in cui il bassista e cofondatore del gruppo racconta la storia di Pink, una rockstar preda della disillusione e della paranoia che mette un muro tra sé e la realtà. E quella realtà è popolata dai suoi incubi, le istituzioni scolastiche, il nazismo, il consumismo di una società sempre più materialistica.