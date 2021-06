Siate sinceri, quanto è mancato a tutti il piacere di passare una serata al cinema per vedere un film che attendevate da tempo? Finalmente possiamo tornare a vivere quelle sensazioni... e allora perché non ricominciare ad andare al cinema, partendo proprio da un’anteprima mondiale Disney, magari coniugando l’esperienza a un progetto di beneficenza?

È proprio la possibilità che viene offerta il 13-14 e 15 giugno all’Acquario di Genova, che proietterà il nuovo film di animazione Disney e Pixar “Luca” ambientato nella città di mare italiana Portorosso, ispirata alle Cinque Terre, diretto da Enrico Casarosa. In particolare, alla prima assoluta del 13 giugno oltre al regista ci sarà la presenza di molti doppiatori, tra cui Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Orietta Berti.

Come se questo non fosse già abbastanza per rendere l’evento assolutamente speciale, le serate rappresenteranno la sublimazione di una collaborazione di lunga data tra Disney Italia e MediCinema Italia Onlus, che con i proventi della raccolta fondi costruirà una sala di cineterapia nella città ligure. MediCinema Italia Onlus è l’associazione no-profit che propone l’utilizzo del cinema come strumento terapeutico all’interno di strutture ospedaliere, allestendo vere e proprie sale cinematografiche sul modello di quelle già predisposte al Niguarda di Milano e al Gemelli di Roma e che lavora sul territorio ligure anche con l’ospedale Gaslini.

Un progetto che coinvolge anche il Ticino. Innanzitutto perché dell’aspetto comunicativo dell’evento se ne sta occupando l’agenzia ticinese Indica.ch, ma soprattutto perché il grande sogno è quello di portare una sala di cineterapia in uno degli ospedali ticinesi, per permettere ai bambini malati, ma anche ai genitori, di poter passare qualche momento di svago, dimenticandosi per qualche ora dei loro problemi.

«Queste serate genovesi rappresentano una specie di test anche per quello che si potrà fare in Ticino - spiega Patrizia Pfenninger di Indica.ch - Per questo spero che i ticinesi vogliano prendere parte a questo progetto, che comunque darà la possibilità di partecipare a un evento esclusivo. Insomma, se dopo tanti mesi possiamo tornare al cinema, perché non farlo in modo indimenticabile?»

Da oggi è possibile effettuare la propria donazione cliccando QUI , inserendo come causale «Medicinema Ticino»

