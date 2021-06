«Max Pezzali è certamente il nome giusto per tornare a cantare tutti insieme». Gabriele Censi, promotore e organizzatore di Castle on air, si dice emozionato per il ritorno di un grande evento nella corte esterna di Castelgrande, dopo lo stop di un anno a causa della pandemia. La settima edizione del festival musicale che si terrà dal 22 al 28 luglio a Bellinzona «non poteva essere banale», ha aggiunto il direttore di GC Events oggi durante la presentazione, e infatti avrà nomi di grande richiamo. Oltre al popolare cantante italiano diventato una stella trent’anni fa insieme agli 883 ci saranno anche l’apprezzato pianista Ludovico Einaudi che aprirà la manifestazione e la rocker Gianna Nannini, voce inconfondibile che ha fatto sognare intere generazioni. A loro si aggiungerà un quarto nome a breve...

«Ripartenza e visibilità»

L’evento segna dunque il ritorno della musica dal vivo a Castelgrande ed è pure un simbolo di ripartenza, come evidenziato pure dal direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta, trattandosi di uno dei primi grandi eventi nuovamente organizzati in Ticino dopo la lunga attesa dovuti alla pandemia. «Questo è importante per tutta la filiera degli eventi», ha aggiunto. Ovviamente non sarà tutto come prima: per assistere ai concerti (sempre con mascherina) occorrerà essere o completamente vaccinati, o guariti oppure presentare un test negativo di al massimo 48 ore. Le modalità di accesso saranno comunicate con più precisione nelle prossime settimane sul sito www.castleonair.ch. Quella che giunge da Castle on air è musica anche per le orecchie di Juri Clericetti, direttore dell’Organizzazione turistica regionale, il quale ha sottolineato la visibilità che una manifestazione di tale richiamo fornirà alla Fortezza, come sono stati ribattezzati i castelli patrimonio Unesco. E chissà che nomi del genere non possano attirare turisti anche dal nord Italia, un bacino dal potenziale enorme, ha pure affermato. «Secondo uno dei nostri slogan, la banca unirà per davvero le persone» ha detto da parte sua Tiziano Pedrazzoli, presidente della direzione della Banca Raiffeisen del Camoghè e coordinatore della commissione marketing della Raiffeisen Ticino e Moesano, sponsor principale.

Il programma

Come detto ad aprire il festival sarà il pianista Ludovico Einaudi la sera di giovedì 22 luglio. Con l’autore del recente album «Seven Days Walking» suoneranno Federico Mecozzi al violino e alla viola, Redi Hasa al violoncello. I posti saranno tutti a sedere. Venerdì 23 luglio ci sarà poi un altro nome che verrà svelato la prossima settimana: a quanto pare, farà la gioia soprattutto dei giovani. Terza serata sabato 24 con Max Pezzali, di cui sappiamo già tutto: non è difficile immaginare la grande attesa che susciterà tra chi è nato negli anni Ottanta ed è cresciuto a pane e «Sei un mito»... I posti, in questa occasione, saranno tutti in piedi, per un grande karaoke a sottolineare i 30 anni di carriera del buon Max. Mercoledì 28 sarà poi Gianna Nannini a catalizzare l’attenzione ma stavolta con una dimensione più soft, tra dolcezza ed energia con il suo tour «Piano Forte e Gianna Nannini: la differenza» (posti tutti a sedere). La settima edizione si chiuderà qui.

I biglietti a breve

Per rispondere alle attuali esigenze sanitarie, la cassa serale aprirà quest’anno già alle 18 e sarà posizionata nella corte esterna di Castelgrande (con accesso da via Orico), mentre le porte ai apriranno al pubblico alle 18.30 con qualsiasi condizione meteo (attenzione: gli ombrelli non saranno ammessi, ma incrociamo le dita...). Gli organizzatori invitano a diffidare da siti di secondary-ticketing online e ad utilizzare unicamente il rivenditore ufficiale www.ticketcorner.ch, oppure recarsi nei punti vendita offline (Manor, LAC - Biglietteria, Ufficio Turistico Bellinzona, Coop City). Grazie alla partnership col gruppo Raiffeisen, i soci potranno assicurarsi i posti in anticipo tramite il portale MemberPlus da lunedì 7 giugno alle 15, mentre gli altri potranno farlo da martedì 8, sempre a partire dalle 15. Altre informazioni su www.castleonair.ch.

