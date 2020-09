«L’illusione, quella che amo di più dopo il cinema, è di essere vivo e poter lavorare con Tilda Swinton». Ironico, ieratico, voce bassa e occhiali scuri sotto il ciuffo ribelle che sembra sempre più una candida criniera Pedro Almodovar è arrivato alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, dove annuncia la sua prossima trilogia western e dove presenta The Human Voice, film fuori concorso, elaborato come un racconto breve e ispirato al monologo La Voix Humaine di Jean Cocteau. Accanto a lui, in un tailleur pantalone in seta giallo canarino, l’incarnato pallido ed i capelli arancioni, sorridente divertita (sempre più somigliante a David Bowie), c’è la sua protagonista Tilda Swinton. All’attrice inglese, che ieri ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, Almodovar ha affidato questo famoso ruolo...