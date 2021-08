Giovedì sera sul tappeto rosso del Locarno Film Festival è passato Phil Tippett, genio degli effetti cinematografici e due volte premio Oscar: nel 1984 per gli effetti visivi ne «Il ritorno dello Jedi» e nel 1994 per i migliori effetti speciali in «Jurassic Park». Il 69enne ha ricevuto il Vision Award Ticinomoda con l’acclamazione del pubblico di Piazza Grande.