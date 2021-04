«Il programma artistico è già pronto perché avevamo previsto di farlo in streaming qualora non vi fossero stati ulteriori allentamenti», spiega ancora Reymond. «Oggi stesso contatterò il LAC per concordare le date e organizzare gli spazi».

Bisognerà però ancora attendere per vedere la riapertura della sala teatro. Come annunciato in dicembre, il limite dovrà essere almeno di 300 spettatori perché la programmazione riprenda in questo spazio e la decisione ci viene confermata nuovamente anche da Reymond.