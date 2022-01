La voce e le rime di Moko non sono nuove agli aficionados di “Made In Ticino”. Michele Larghi, in arte Moko, parallelamente al ruolo di MC della Big Bang Family, ha esordito anche come solista con l’album Quasi, pubblicato lo scorso dicembre. Nei primi due brani, Forbici ago e filo e Come nei miei dischi, Moko viene accompagnato dai membri della Big Bang Family, per poi cambiare panorama linguistico con Mezza Sigaretta, traccia realizzata in collaborazione con un’artista francese di nome Blackbird. Una timbrica soffice come una nuvola, una base da pelle d’oca e un testo dipinto magistralmente fanno del brano una composizione dall’altissimo valore artistico che, comunque, viene mantenuto dal primo all’ultimo brano dell’album.

Quasi sale e scende fra canzoni più arroganti, come la title track,...