Sala Teatro del LAC stracolma e tanto entusiasmo giovedì sera per il secondo appuntamento del ciclo «Tracce» con cui l’Orchestra della Svizzera italiana, guidata dal suo direttore principale Markus Poschner, si propone di rendere omaggio al genio compositivo del russo Peter Ilic Ciaikovskij attraverso una rilettura della sue principali composizioni sinfoniche affiancate da operazioni «multimediali» tese a rinnovare l’abituale struttura dei concerti. Se nel primo concerto del ciclo era stato il sassofonista Hugo Siemeth il protagonista di questi originali introduzioni, questa settimana è toccato al fenomenale violinista tedesco Christian Tetzlaff essere coinvolto oltre che con una strepitosa performance all’interno del meraviglioso Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 , di un’introduzione decisamente originale in quanto a strutturazione.

Tale performance, scritta da Andrea Molino e intitolata Chants de fragilité - Quatre étude sul la persistence de la memoire, consisteva nelle registrazioni di due parti di violino - una di Tetzlaf, una del Konzertmeister dell’OSI Robert Kowalski - nella suggestiva cornice del Castello di Chillon, sul Lago Lemano (non molto distante dunque da dove Ciaikovskij compose il già citato Concerto): registrazioni poi trasmesse nella sala del LAC e messe in dialogo con altri 16 violini dislocati a semicerchio tra il pubblico in modo tale da creare un curioso effetto eco. Il tutto seguito da un coinvolgimento dell’orchestra e dei due solisti (stavolta in versione «live») in un finale chiamato a fare da trait-d’union con il Concerto di Ciaikovskij. Un progetto decisamente innovativo e suggestivo dal profilo visuale e tecnico ma purtroppo con un vizio di fondo: ovvero dotato di una partitura musicalmente «povera» che ha ridotto la pur suggestiva operazione ad un mero esperimento visivo e sonoro (e dunque poco musicale) completamente slegato da quel ricco universo melodico ciaikovskiano alla quale era chiamato a fare da introduzione e con il quale non aveva alcun percepibile legame. A riportare tutto sui giusti binari, fortunatamente, ci ha poi pensato il già citato Concerto e una intensa esecuzione della Sinfonia n. 1 in sol minore, opera stilisticamente forse ancora un po’ «acerba» ma nella quale gli elementi che hanno reso immortale da produzione di Ciaikovskij sono tutti ben presenti: due esecuzioni che la platea ha salutato con alcuni minuti di caldissimi e appassionati applausi.