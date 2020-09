È una vera e propria bomba, da cui il titolo originale del film, quella che scoppia nell’estate 2016, mettendo a soqquadro il panorama mediatico statunitense. Subito dopo essere stata licenziata Gretchen Carlson, già Miss America nonché conduttrice del popolare programma Fox & Friends, denuncia per molestie sessuali Roger Ailes, leggendario amministratore delegato di Fox News, la rete televisiva di proprietà del magnate australiano Rupert Murdoch che Ailes ha contribuito in maniera sostanziale a trasformare in portabandiera dell’America più conservatrice facendone impennare gli indici d’ascolto. E tutto ciò accade mentre è in pieno svolgimento la corsa alla candidatura repubblicana alle presidenziali del successivo mese di novembre che vede in prima fila un certo Donald Trump.

Un anno prima...