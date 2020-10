La cineasta messicana Fernanda ottiene l’Occhio d’oro come miglior film per il suo primo lungometraggio «Sin señas particulares», nel quale racconta la storia di una madre alla disperata ricerca del figlio, che lo si credeva morto e che è fuggito dal Messico negli Stati Uniti nella speranza di una vita migliore. La pellicola è stata proiettata in gennaio al Sundance Film Festival, dove ha ottenuto due premi.

Un altro vincitore a Sundance, «Time» dell’americana Garrett Bradley, ha ricevuto l’Occhio d’oro per il migliore documentario. La regista vi descrive in bianco e nero la lotta di una madre afroamericana e dei suoi sei figli per far liberare il marito dalla prigione: la coppia aveva rapinato una banca 21 anni prima.