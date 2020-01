Una famiglia di classe modesta, come tante altre, nel Regno Unito o in un altro Paese dell’Europa occidentale: padre, madre, un figlio quindicenne in piena crisi adolescenziale, una ragazzina di undici anni intelligente e curiosa ma con problemi di insonnia.

Fino a qualche anno fa ci si sarebbe potuti attendere che il padre avesse un impiego fisso e la madre lavorasse a metà tempo...