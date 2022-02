Anche quest’anno, oltre alla musica, il Festival di Sanremo ha lanciato look iconici e outfit tra i più particolari. Serate ricche di personaggi, cantanti e attori che si sono alternati sul palco italiano più famoso al mondo, dando luce ad abiti colorati, spacchi vertiginosi e abbinamenti - forse - anche eccessivi. Non sono, infatti, mancate le critiche, che già dalla seconda sera hanno toccato artisti della portata di Giovanni Truppi e Irama: i loro look non hanno convinto e sono stati oggetto di commenti ironici e pungenti sui social. Nonostante gli scivoloni, però c’è anche chi entra senza indugi nella storia di Sanremo e riesce a far parlare di sé anche oltre la musica.

Lo stile Genderless come simbolo del Festival

Parlare di trucchi, smalti e accessori unicamente legati al genere femminile...