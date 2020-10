È certamente una delle più grandi attrici europee in attività, ha lavorato con grandi autori come Kieslowski, Godard, Téchiné o Kiarostami ma non ha disdegnato nella seconda metà degli anni Novanta una parentesi hollywoodiana che le ha fruttato anche un Oscar come attrice non protagonista per il ruolo dell’infermiera Hana ne Il paziente inglese di Anthony Minghella. E una bella fetta della sua carriera Juliette Binoche l’ha passata in rassegna ieri al Filmpodium di Zurigo, davanti a un pubblico generoso di applausi, durante la Maserclass organizzata dal festival in onore della vincitrice del Golden Icon Award alla carriera 2020.

Sul set de «La bonne épouse»

E proprio di Minghella (scomparso prematuramente nel 2008), l’attrice ha fornito un commosso ricordo: «Era uno dei pochi registi che conosco...