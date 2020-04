«Sono barricato in casa da ormai più di tre settimane con mia moglie, che si concede saltuariamente 30 minuti di mondanità per andare a fare la spesa. Io resto in auto, sia chiaro: ho 67 anni. Anche qui la gente è terrorizzata. Giustamente, aggiungo: questa maledetta malattia non va presa sottogamba». Non ha perso il gusto dell’ironia l’attore leventinese Teco Celio, figlio del compianto ex consigliere federale Nello. Lo raggiungiamo telefonicamente nella sua abitazione di Crans-Montana per sapere come sta vivendo questo periodo di forzata reclusione a seguito del coronavirus. Lui che è sempre in giro per lavoro, soprattutto in quell’Italia che sta pagando un prezzo altissimo in fatto di morti. «Sento spesso degli amici che vivono a Roma. Mi raccontano che c’è molta disobbedienza: ragazzi che giocano a calcio in gruppi di 8-10. Se non si rispettano le regole poi è difficile uscire vincitori da questa battaglia. In Vallese sono invece arrivati diversi milanesi che hanno la residenza secondaria», rileva il nostro interlocutore.