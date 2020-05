La 15. edizione avrebbe dovuto tenersi questo finesettimana in una trentina di località elvetiche ma a causa del coronavirus La Festa danzante (nella sua forma fisica, così come la conosciamo) è stata rinviata al 2021. Ciononostante, non si può fare a meno di ballare. Ecco, dunque, che Reso – Rete Danza Svizzera – ha messo a punto un format digitale della manifestazione: con il motto «DisDance» da venerdì 15 a domenica 17 maggio, in collaborazione con diverse Scuole e compagnie di ballo, vengono proposti online lezioni, «open class», interviste, Zoom party, danze e giochi per grandi e piccini. Il tutto incorniciato, domenica alle 15.00, da un flashmob in diretta streaming basato sulla coreografia di Edouard Hue, premiato come «Danzatore eccezionale 2019».

Edouard Hue in azione. © BAK Gregory Batardon

«La danza – sottolineano i promotori in una nota – è una delle attività più sociali che esistano: in coppia, in gruppo, su un palco, le persone s’incontrano e vivono questa forma d’arte che crea legami, fa muovere, rende felici. Il distanziamento sociale è quasi l’opposto. Poiché una vita senza danza è impensabile, ma al momento anche una vita senza distanze lo è, noi lanciamo, danziamo e celebriamo un nuovo concetto, quello della “DisDanza”».

Serata inaugurale

In Ticino la Festa Danzante prende il via già oggi, 13 maggio, alle 18.00 con la prima di una serie di interviste dal titolo #Pilloledifestadanzante e presentata da Tiziana Conte e Alessandra Pedroni, in diretta su Instagram. Poi, dal 14 al 17 maggio, ogni sera alle 18.00, si parlerà di danza in relazione rispettivamente al cinema (con la giornalista Francesca Rosso), alla tecnologia (con la coreografa Ariella Vidach e il regista Claudio Prati fondatori della Cie AiEP/Vidach), alla diversità (con Ela Franscella, coreografa e fondatrice della compagnia Mops_DanceSyndrome) e alla creatività (con l’artista e performer Marco D’Agostin).

L’appuntamento è sui canali Instagram e Facebook di Festa Danzante Ticino, dove si può consultare anche il programma completo. «Danzare a distanza – concludono i promotori – alla fin fine, è sempre meglio che non danzare affatto!».

Quella lanciata da Reso è solo una delle molteplici iniziative che potete scoprire e approfondire sfogliando la rivista ExtraSette, in allegato al Corriere del Ticino di venerdì 15 maggio. Per segnalare un’iniziativa culturale o un evento «online» scrivere a extra@cdt.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata