Cosa c’è di meglio, per ritrovare la magia del grande schermo e spazzar via quasi sei mesi di streaming e di tv ad oltranza, di una deliziosa commedia sentimentale dentro i cui ben oliati meccanismi si insinuano sequenze di grandi classici del passato rilette e riviste dal genio di Woody Allen? Rifkin’s Festival è, in questo senso, una vera festa per gli occhi (fotografia di Vittorio Storaro) e per il cervello, a dimostrazione del fatto che a 85 anni suonati, al suo quarantanovesimo lungometraggio e nonostante le feroci polemiche di cui è tuttora vittima soprattutto in patria, il cineasta newyorchese non ha perso il proprio smalto, né a livello di battute (sempre pungenti), né a livello di idee.

I registi di oggi e quelli di ieri

Da ormai 15 anni a questa parte, soprattutto per ragioni finanziarie, Allen alterna film girati negli USA ad opere realizzate in diversi Paesi europei (Francia, Spagna, Italia, Gran Bretagna), ma era dal 2014 (per Magic in the Moonlight) che non piantava le tende nel Vecchio Continente. Rifkin’s Festival è il suo secondo film iberico (dopo Vicky Cristina Barcelona), ma al di là delle affascinanti ambientazioni nel centro a e nei dintorni di San Sebastian, quel che conta di più in questo caso è che la vicenda che vede protagonisti i coniugi Rifkin si svolge durante l’importante rassegna cinematografica basca che a settembre celebrerà la sua 69. edizione. Ciò permette al regista di fare il punto - in maniera ironica ma anche molto poetica - sull’arte che ha scelto come professione e sull’ambiente, spesso vacuo, che le ruota intorno, ricreando delle eccezionali sequenze parodistiche dei film più conosciuti dei propri miti (da Fellini a Truffaut, da Buñuel a Bergman, senza dimenticare Lelouch e Welles) che affollano i sogni e la mente inquieta del protagonista maschile che, come (quasi) sempre accade, è un perfetto alter ego dell’autore. Non è del resto la prima volta che Woody Allen va a pescare la propria ispirazione, direttamente o indirettamente, nel mondo della settima arte: basti citare quel capolavoro che rimane La rosa purpurea del Cairo (1985). Rifkin’s Festival non raggiunge quelle vette poetiche, ma dimostra la perfetta conoscenza della materia da parte del suo artefice.

Due matrimoni in crisi profonda

Mort Rifkin (Wallace Shawn, attore e drammaturgo che Allen fece debuttare in un piccolo ruolo in Manhattan) è un insegnante di cinema in pensione che da decenni sta scrivendo il «romanzo della vita» senza venire a capo di nulla. Decide di accompagnare a San Sebastian la moglie Sue (Gina Gershon), attivissima addetta stampa, perché sospetta che ci sia del tenero tra la donna e il regista francese Philippe (Louis Garrel) di cui promuove il nuovo film, osannato dalla critica. Mort detesta Philippe e non manca di farlo sapere a tutti. Ciò naturalmente rende sempre più tesi i rapporti con Sue, che lo difende a spada tratta, e così il marito (ipocondriaco come molti personaggi maschili creati da Allen) inizia a provare dei disturbi cardiaci che lo spingono a consultare un medico consigliatogli da un amico spagnolo. Con sua grande sorpresa, scoprirà che il dottor Jo Rojas è una donna affascinante (Elena Anaya) con la quale condivide molte passioni (l’amore per Parigi, New York e i film della Nouvelle Vague francese) ma anche un matrimonio sul punto di sfaldarsi. Come finirà? Sarebbe un peccato raccontarlo. Attori come sempre al top quando sono sul set con Allen. Da non perdere il cameo di Christoph Waltz nei panni della Morte in uno spassoso remake della celebre scena del Settimo sigillo bergmaniano.

