Acqua, sangue, oro: su questi tre elementi si puntella il nuovo spettacolo firmato dal Direttore di LuganoInScena Carmelo Rifici, Macbeth e le cose nascoste, la cui prima al LAC ha registrato il tutto esaurito (domani sera alle 20.30 si replica: i posti sono pochi). Uno spettacolo volto ad indagare il lato psicanalitico, nascosto appunto, del male. Non è la prima volta che Rifici si confronta con il tema del desiderio: lo aveva fatto anche con Ifigenia liberata, che, per il tramite di Girard e della sua analisi circa il tema del desiderio mimetico (si legga il suo bellissimo libro su Shakespeare) indagava il tema del sacrificio e quello della violenza come basamento della società. Se lì l’approfondimento era più sociologico, qui Rifici lavora su un altro campo, quello della psicanalisi. Chi conosce bene il testo di Shakespeare non pensi di trovarsi subito di fronte a Macbeth e Lady Macbeth: i personaggi, divisi fra gli attori, arrivano dopo una mezz'ora abbondante. Gli attori e le attrici, prima di interpretare la loro parte, infatti, si sottopongono a una seduta di psicanalisi (il riassunto di un lavoro più lungo, portato avanti con lo psicanalista junghiano Giuseppe Lombardi lungo la costruzione dello spettacolo), per cercare il Macbeth e la Lady Macbeth dentro di loro, e quindi Il loro rapporto con la madre, con il padre, con la terra. Solo in un secondo momento entrano nei ruoli, scambiandoseli, tornando a riflettere sul rapporto fra le loro vite e quelle dei due personaggi principali, Macbeth e sua moglie.