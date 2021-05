Con Drunk - Un altro giro (Another Round), recente vincitore dell’Oscar per la miglior produzione internazionale, il regista danese Thomas Vinterberg ci offre un nuovo magnifico capitolo della sua personale esplorazione della mentalità dei suoi connazionali, in grado di assumere come sempre tratti universali. Basti ricordare a questo proposito il suo conturbante Festen (1998), primo lungometraggio mai realizzato secondo i rigidi criteri del movimento Dogma 95, e i successivi Riunione di famiglia (2007) e Il sospetto (2012).

In questo caso Vinterberg si attacca nientemeno che alla «cultura dell’alcol» che in Danimarca è ancora più forte che altrove. Il suo ritratto di quattro insegnanti ultraquarantenni, che iniziano a bere sul posto di lavoro mettendo in pratica la teoria dello psicologo norvegese...