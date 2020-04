Premessa: se all’epoca fu criticato, aspramente, Ultrà di Ricky Tognazzi era prevedibile, per non dire scontato, che anche Ultras di Francesco Lettieri, all’esordio come regista, sarebbe andato incontro ad un destino simile. Narrare la sottocultura del tifo calcistico e delle curve, in Italia, non è facile. Soprattutto quando realtà e narrazione, più che incontrarsi, si scontrano. Creando non pochi cortocircuiti. Forse, a ben vedere, il problema erano le aspettative. Alte, anzi altissime considerando il battage mediatico e la (grossa) spinta di Netflix. Forse, girando la questione, la forza della pellicola sta proprio nell’accettare e la premessa e, soprattutto, il fatto che il calcio, gli ultras e la violenza siano uno spunto, uno sfondo, per parlare d’altro. Che poi il film ci riesca o meno spetta allo spettatore giudicarlo. Ma, è bene ribadirlo, Lettieri al di là di un’impostazione filo-documentaristica racconta una storia. Inventata. Con alcuni spunti tratti dalla realtà e, appunto, diverse licenze poetiche. Coerenza e mentalità, urlano spesso i facinorosi. In Ultras, piuttosto, ci sono personaggi magari troppo superficiali ma (a loro modo) credibili.

Una Napoli bella e sgarrupata

Lettieri si è fatto le ossa girando video musicali. Tant’è che la storia di Ultras è nata anni fa: era un soggetto, poi scartato, da proporre a Calcutta. Quella regia settoriale, se così vogliamo chiamarla, emerge anche qui. Il rapporto fra immagini e colonna sonora (firmata dall’amico Liberato, un fenomeno assoluto) è indissolubile. Le prime non esisterebbero senza la seconda. E viceversa. Sullo sfondo, una Napoli zona ovest (fra Nisida e Torregaveta) tanto bella quanto sgarrupata. E una vicenda che, del calcio e delle dinamiche ultras, ha poco e tanto allo stesso tempo. L’errore più evidente, ahinoi, è stato quello di girare attorno alla questione Ciro Esposito (ucciso a Roma da un tifoso romanista) senza però affondare il colpo o entrare nel merito. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio evitare ogni possibile riferimento o associazione. E invece no, nel film Sandro, ‘O Mohicano, il protagonista, cerca di proteggere in tutti i modi il giovane Angelo, desideroso di farsi largo fra le frange più calde del tifo (anche) per vendicare il fratello Sasà, deceduto anni prima durante alcuni tafferugli. Cerca, Sandro, anche di cambiare vita. In un durissimo confronto con un «collega», ad un certo punto, si chiede e gli chiede: ma perché, a cinquant’anni suonati, giochiamo ancora a fare gli hooligan? Già, perché? Sandro non riuscirà ad evadere da quell’identità apparentemente ridicola e senza senso, quantomeno vista dall’esterno, né a lasciare quel mondo. Rimarrà, in un certo senso tenendo fede al binomio coerenza-mentalità, un Apache (questo il nome, inventato, della tifoseria). E rimarrà, controvoglia, al fianco degli altri diffidati nella lotta intestina con i leader più giovani della curva. Come se, al netto dei sentimenti veri e intimi di una persona, fosse impossibile abbandonare il branco. Un branco che si considera una famiglia ma, a ben vedere, non riesce ad evitare tensioni, scontri, differenze di vedute.

Il concetto di identità

Lettieri gioca, più o meno bene, con gli intrecci e con il concetto di identità. C’è il Sandro capace di innamorarsi, disposto appunto a cambiare vita, a far passare in secondo, terzo, quarto piano il Napoli vicinissimo allo scudetto e a trascurare i compagni di sempre in curva. Paradossalmente, è lo stesso Sandro che nelle ultime scene del film va a Roma. Ultras, indubbiamente, ha molti difetti. Ma si lascia guardare. Merito, come detto, anche di Liberato e delle sue musiche.

