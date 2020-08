Un cane corre libero tra i cespugli di una distesa di vegetazione in riva a un canale. Si mette a scavare insistentemente in un punto, attirando l’attenzione della sua padrona che, scavando a sua volta, porta alla luce dei resti umani: due scheletri distesi uno di fianco all’altro, come se dormissero. Questo il «sotterfugio» drammaturgico grazie al quale la regista Kelly Reichardt fa compiere allo spettatore un salto all’indietro di due secoli. Ci ritroviamo così a inizio Ottocento nel territorio dell’Oregon, ancora ai primordi della sua colonizzazione, e facciamo subito la conoscenza dei nostro due protagonisti: Cookie (John Magaro), un cuoco timido e riservato che viaggia con un gruppo di rudi cacciatori di pellicce; e Lu (Orion Lee), un cinese in fuga dopo aver ucciso un russo per difendersi. Tra i due uomini nasce a poco a poco un’amicizia vera, consolidata dal fatto che entrambi sono alla ricerca del loro «sogno americano». Sogno che, grazie a un piccolo imbroglio ai danni dell’unico benestante della regione, riusciranno quasi a realizzare, prima di addormentarsi per sempre uno di fianco all’altro. Ciò che colpisce maggiormente in First Cow, che ha inaugurato ieri sera il Locarno Film Festival, è da un lato la semplicità di una vicenda che ha il potere di sviluppare la riflessione su temi molto complessi e attuali e, dall’altro, la precisione e l’accuratezza della ricostruzione storica (scenografie, costumi, tipologia dei personaggi secondari) che rimanda però metaforicamente al presente. Un esercizio di stile non certo semplice, anche perché alla base della storia c’è un romanzo di Jonathan Raymond, che Kelly Reichardt mostra di padroneggiare perfettamente. Da tutto ciò nasce una vicenda dall’atmosfera a tratti surreale (molte le scene notturne) illuminata dalla bellezza della fotografia di Christopher Blauvelt. First Cow è un film di grande originalità, dal ritmo a tratti un po’ troppo lento, come può esserlo la vita quotidiana, che si può accostare per certi versi solo al mitico Dead Man (1995) di Jim Jarmusch con Johnny Depp. Film con il quale condivide più di un riferimento all poeta inglese William Blake.