Anche il Museo delle Cuture di Lugano partecipa a Wopart, offrendo al pubblico una selezione di straordinarie fotografie giapponesi scelte fra le migliaia della Scuola di Yokohama, custodite al museo. Le fotografie della Fondazione «Ada Ceschin e Rosanna Pilone», sono prodotte in Giappone da fotografi europei e locali tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX secolo e nascono essenzialmente per soddisfare il gusto esotico dei turisti appassionati di estremo oriente.

Le fotografie in mostra presentano una realtà ricreata, ma anche il piccolo mondo antico del Giappone tradizionale già in via di storicizzazione. I suoi protagonisti, quali geisha, kendoka, lottatori di sumo, attori kabuki e samurai, per citarne alcuni, offrono agli occidentali una visione estetica del Giappone, attraverso scene di vita quotidiana artatamente ricostruite e stereotipi dei generi in una società stratificata e in piena trasformazione.