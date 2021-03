Dopo CdTalk/Aristonature il nostro viaggio multimediale dedicato a Sanremo proseguirà questa sera alle 19.00 su Clubhouse, il social del momento, con CdTalk/Aspettando Sanremo con... Ospiti di Mattia Sacchi, inviato all’Ariston, gli Eugenio in Via Di Gioia, gruppo torinese formatosi nel 2012 e presente fra le nuove proposte la scorsa edizione del Festival. Un’occasione unica, insomma, per capire cosa c’è dietro una macchina organizzativa così potente. Vi aspettiamo