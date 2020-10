Sulle orme di Liz Taylor, la «Wonder Woman» Gal Gadot sarà Cleopatra sul grande schermo, ed è subito polemica: come può un’attrice israeliana di origini europee interpretare la parte della leggendaria regina d’Egitto nel prossimo film Paramount diretto da Patty Jenkins? È stata la stessa Gal, che ha avuto l’idea del film, ad annunciare il suo nuovo ruolo su Twitter: «Con Patty Jenkins e la sceneggiatrice Laeta Kalogridis porteremo la storia di Cleopatra sul grande schermo in un modo in cui non era mai stata rappresentato prima d’ora», ha fatto sapere la star. «Mi piace affrontare nuovi viaggi. Amo l’eccitazione dei nuovi progetti, l’emozione di dare vita a nuove storie. Raccontare per la prima volta la sua storia con gli occhi di una donna sia davanti che dietro la macchina da presa: Cleopatra è un film che volevo fare da molti tempo». La Gadot è stata diretta dalla Jenkins in «Wonder Woman», il live-action diretto da una regista campione di incassi di tutti i tempi.