«È una buona notizia! Pian piano si va verso la riapertura». Dopo la comunicazione odierna del Consiglio federale riguardo alla riapertura dei cinema a partire da lunedì 19 aprile, la prima reazione di Luca Morandini, gestore delle sale di Mendrisio e distributore della Morandini Film Distribution, è di soddisfazione. Ora però c’è ancora tanto lavoro da fare, «un cinema non è come un bar che pronti, via: si può riaprire». «Per riprendere con ritmi normali serve la riorganizzazione del settore a livello internazionale», spiega Morandini. «Bisognerà capire come reagirà l’industria, cosa uscirà e quando saranno pronti i film. Inoltre noi in Ticino siamo anche legati alle riaperture in Italia: è la nazione della cultura di riferimento anche per noi sia per la produzione sia per il doppiaggio e dobbiamo quindi capire quando ripartirà oltre frontiera per avere maggiori informazioni sui prodotti che saranno disponibili». Se non ci saranno nuove ondate e chiusure, insomma, la filiera potrà riprendere a pieno ritmo solo a partire da settembre, precisa ancora il distributore ticinese.