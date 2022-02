Martedì 8 e mercoledì 9 febbraio il LAC metterà in scena Il delitto di via dell’Orsina con Massimo Dapporto, volto noto anche nel piccolo schermo e per la prima volta al lavoro con la regista Andrée Ruth Shammah del Teatro Franco Parenti di Milano, che ha curato la regia e l’adattamento della commedia scritta da Eugène-Marin Labiche. «Una commedia che - si legge nelle note di regia - con la sua ironia e la sua precisione, riesce a farsi largo tra la frenesia e le preoccupazioni che accompagnano il nostro presente, per prenderci per mano e farci trascorrere una serata divertente e leggera eppure non superficiale». Ne parliamo con il protagonista.

Massimo Dapporto, ci vuole descrivere il personaggio che interpreta in questa commedia?«Oscar Zancopé ha molte cose che non sono mie e altre che invece...