Uno status che il 27.enne trapper milanese Gionata Boschetti (questo il suo vero nome) intende ribadire con questo nuovo lavoro, prodotto come i precedenti da Charlie Charles composto da 13 tracce e caratterizzato da una lunga serie di «featuring» di respiro internazionale, che vanno dal colombiano J Balvin (che duetta con lui in Baby) al marocchino 7ARI (Salam Alaikum), dallo statunitense Lil Mosey (Gangang) a Diplo (Hollywood). Un disco che in poche ore è già balzato in vetta alle classifiche d’ascolto e che Sfera Ebbasta presenterà dal vivo in un tour fissato per il settembre 2021. Nel frattempo l’artista si gode la piazza che (provvisoriamente, of course) la Città di Cinisello Balsamo gli ha dedicato nell’ambito di questa faraonica operazione di lancio dell’album e del tour: è piazza Gionata Boschetti, inaugurata ieri dal sindaco Giacomo Ghilardi il quale, scoprendo la targa che la delimita comprendente l'iconica firma rossa di Sfera, ha parlato di lui come di «Un artista che ha raggiunto traguardi importanti che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare». E se non è una consacrazione questa....