Chaplin’s World, il museo dedicato a Charlie Chaplin, nei pressi di Vevey (VD), commemora l’80esimo anniversario dell’uscita nei cinema statunitensi del film The Great Dictator , Il grande dittatore , con una mostra temporanea. Da domani al 29 agosto sarà possibile vedere foto inedite, scene tagliate durante il montaggio e riprese dietro le quinte di uno dei film considerati più emblematici nella storia della settima arte.

Il percorso espositivo inizia con un compendio della pellicola in stampe fotografiche originali. La sezione successiva mostra il quadro delle riprese, la direzione degli attori, il trucco e le scene tagliate. Pure visibile la giacca di Hynkel (il dittatore del film), che è stata trovata in una collezione privata svizzera all’inizio di febbraio.

«Vogliamo soprattutto mostrare le condizioni in cui il film è stato realizzato», spiega la direttrice del museo, Béatrice de Reyniès, parlando con Keystone-ATS.

All’epoca Chaplin era uno dei pochi registi a criticare Hitler e il nazismo. «Ha dovuto affrontare minacce di morte e molte pressioni, soprattutto da parte del governo statunitense, per realizzare il suo film. L’ha finanziato lui stesso per dimostrare che era libero e che non si faceva condizionare», afferma Eugène Chaplin, uno dei figli del maestro del cinema muto.