L’arte torna a danzare al Teatro San Materno. Dopo la chiusura forzata che ha caratterizzato i mesi che avrebbero dovuto presentare la stagione artistica primaverile della Sala asconese – durante la quale il San Materno ha comunque aperto parte dei suoi archivi (i video degli spettacoli riproposti al pubblico da casa si possono ancora vedere qui ) –, le porte della fucina artistica voluta dalla danzatrice sacra Charlotte Bara tornano finalmente ad aprirsi. La direttrice Tiziana Arnaboldi presenta una programmazione estiva che unisce danza, poesia e filosofia, passando anche per lo yoga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza che fanno ormai parte della nostra quotidianità.

Il programma

Il 28 giugno, dalle 18.00 alle 19.00, gli spazi esterni del San Materno ospiteranno un laboratorio di danza africana condotto dalla danzatrice Isabel Lunkembisa, seguito alle 19.15 dalla presentazione su grande schermo di Cruda Bellezza, spettacolo realizzato nel 2005 dalla Compagnia Tiziana Arnaboldi ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica con tournée in Svizzera, Italia Germania e nel 2007 una tournée in Africa sostenuta da Prohelvetia in Sud Africa, Mozambico, Angola, realizzando un documentario sulla stessa, grazie al regista Mohammed Soudani.