Dal teatro alla musica classica, dal jazz alla world music, dalla celebrazione di Dante Alighieri al cabaret musicale: questo è il ricco menu di Voci e not(t)e, rassegna che animerà le serate chiassesi dal 26 giugno al 30 luglio con sei eventi. Nata nel 2020 come risposta alla pandemia e, in particolar modo, all’impossibilità di occupare gli spazi interni del Cinema Teatro, la manifestazione ha riscosso un tale successo che gli organizzatori non solo hanno scelto di riproporla anche nel 2021, ma hanno pure deciso di ampliarne l’offerta.

Nuove location e collaborazioni

Diverse le novità dell’edizione 2021. «Quest’anno, innanzitutto, oltre allo Spazio Amphitheatrum, ovvero al palco montato davanti all’entrata del Cinema Teatro, potremo disporre di due nuove location: la sala interna della struttura e lo Spazio Officina», esordisce Armando Calvia, direttore del Cinema Teatro. «L’intento è animare e far vivere il Centro Culturale nella sua interezza. Abbiamo poi instaurato una collaborazione con la RSI per due serate: lo spettacolo di apertura di Lella Costa in omaggio a Dante e la Jam Session on the Boarder che chiuderà la rassegna. Intelletto d’amore vedrà Lella Costa alle prese con un testo di Gabriele Vacis e sarà in un certo senso un riassunto di una serie di trasmissioni effettuate dall’attrice per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Per l’evento conclusivo, invece, abbiamo pensato di invitare alcuni importanti musicisti italiani e svizzeri per fare una jam session “sul confine”. L’idea è di ricordare il festival jazz di Chiasso che, causa COVID-19, è bloccato da più di un anno».

Lella Costa aprirà la seconda edizione di «Voci e not(t)e» portando in scena alcune delle donne di Dante.

Emozioni da vivere in presenza

L’edizione 2021 di Voci e not(t)e sarà probabilmente da fruire esclusivamente in presenza. «Per il momento non abbiamo ancora deciso se alcuni eventi li proporremo anche in streaming: ciò dipenderà dai contratti che stipuleremo con gli artisti in quanto alcuni di loro sono d’accordo per questa modalità, altri no», spiega il direttore del Cinema Teatro. «Sicuramente non lo spettacolo di Lella Costa in quanto registrazione di un programma televisivo. Pure la Jam Session che chiuderà l’edizione non prevede lo streaming visto che sarà trasmessa in diretta radiofonica da RSI Rete Due. Il nostro intento, inoltre, è quello di accogliere il pubblico in presenza in maniera tale da far vivere la città».

Agli spettacoli al Cinema Teatro e allo Spazio Officina potranno assistere un massimo di 100 spettatori, a quelli nell’Amphitheatrum potranno invece presenziarne 300. Se dovesse piovere, tuttavia, gli eventi si terranno all’interno del Cinema Teatro e, in tal caso, in sala sarebbero ammessi solo i detentori dei primi 100 biglietti venduti. Anche i futuri allentamenti della Confederazione non dovrebbero stravolgere l’organizzazione di Voci e not(t)e. «Considerate le tempistiche, è difficile recuperare il pubblico poiché è necessario fare una campagna di promozione e di comunicazione. Si potrebbe invece pensare di accogliere un numero maggiore di spettatori all’interno del teatro», dice Calvia.

Sergio Rubini che dovrà trovare un modo per fronteggiare la corazzata di operai più o meno competenti e onesti che gli stanno ristrutturando la casa. © Claudio Porcarelli/Courtesy Saverio Ferragina

Un’offerta culturale più ricca

Inizialmente ideata come soluzione alternativa all’impossibilità di occupare gli spazi tradizionali del teatro a causa del coronavirus, la rassegna vuole rimanere un appuntamento fisso delle estati di Chiasso anche una volta superata la crisi legata alla COVID-19. «Prima della pandemia, nella stagione calda non era mai stato offerto alla città e ai suoi abitanti un programma teatrale e musicale: la nostra idea è pertanto quella di rendere Voci e not(t)e un format annuale che vada ad aggiungersi ai cinema all’aperto, ai mercatini e alle altre proposte che animano l’estate di Chiasso», rivela il nostro interlocutore. «La nostra manifestazione, insomma, non è un semplice cerotto impiegato per tamponare la ferita prodotta dal coronavirus, ma vuole essere un’effettiva implementazione della proposta culturale momò». Per tradizione luogo di passaggio, la cittadina di confine mira a diventare un posto in cui la gente si ferma volentieri. «Fino a qualche tempo fa la stagione calda era un po’ debole, ultimamente, tuttavia, grazie ad alcune proposte come il drive-in, il cinema itinerante, Voci e not(t)e ed altre iniziative, le estati chiassesi hanno assunto un sapore diverso», racconta Calvia. Pensata in primo luogo per la popolazione locale, chissà che la rassegna del Cinema Teatro non attiri pure qualche turista. «Certo, Chiasso non ha le attrattive lacustri di Lugano o di Como però, visto il ricco cartellone che abbiamo allestito, l’incentivo per i turisti a fare una capatina nella nostra cittadina non mancherà».

Tra teatro e musica

I Lariba che sabato 10 luglio faranno muovere il pubblico chiassese con ritmi caraibici.

La seconda edizione di Voci e not(t)e si aprirà sabato 26 giugno alle 21.30 (orario anche di tutte le altre proposte in cartellone) al Cinema Teatro di Chiasso con lo spettacolo Intelletto d’amore - Dante e le donne di Gabriele Vacis. Lella Costa porterà in scena e farà parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale e da prospettive «insolite», alcune donne di Dante tra cui Beatrice (per l’Alighieri ideale dell’amore puro), Francesca (personaggio del V canto dell’Inferno), Taide (prostituta di Malebolge) e Gemma Donati (moglie del sommo poeta).

Sabato 3 luglio allo Spazio Officina si terrà invece, in collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano, un recital della pianista cinese Ying Li, tra i finalisti del «Premio Internazionale Antonio Mormone», che eseguirà pagine di Beethoven, Chopin e Prokofiev. Per ovviare alla mancanza di Festate, sabato 10 luglio allo Spazio Amphitheatrum Voci e not(t)e proporrà una serata con i Lariba a ritmo di rumba, salsa, hip hop e reggae.

La sera del 17 luglio, invece, allo Spazio Amphitheatrum si riderà con Sergio Rubini e Ristrutturazione. La pièce è il racconto, in forma confidenziale, delle disavventure di uno sfortunato proprietario che decide di ristrutturare il suo appartamento. Tra il viavai di architetti, ingegneri, allarmisti, idraulici e operai competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione, la vita del povero padrone di casa viene stravolta senza pietà. A complicare le cose, come se non bastasse, ci si mette anche la moglie dell’uomo che, ovviamente, ha punti di vista diversi rispetto al marito per quanto attiene ai lavori da intraprendere nell’abitazione.

È invece un’intervista show quella che si terrà domenica 25 luglio sempre allo Spazio Amphitheatrum: protagonista il gruppo musicale-teatrale Oblivion.

Voci e not(t)e si chiuderà venerdì 30 luglio quando allo Spazio Amphitheatrum si terrà una Jam Session on the Border pensata per ricordare il Festival di cultura e musica jazz, fermo ormai da un paio di stagioni. Ulteriori informazioni e prenotazioni qui.

