La decisione delle autorità federali di mantenere fino a fine agosto il divieto di grandi manifestazioni, ha in pratica messo definitivamente l parola fine a tutti i grandi festival musicali dell’estate ticinese. Che, è vero, in massima parte avevano già gettato la spugna (Bellinzona Beatles Days, Bellinzona Blues, Festate Chiasso e Connection Festival già da tempo avevano rimandato i loro appuntamenti al 2021 seguiti un paio di giorni fa da JazzAscona): tuttavia c’era ancora chi continuava a mantenere accesa una fiammella di speranza che ieri è stata definitivamente spenta.

A partire da Moon&Stars che avrebbe dovuto tenersi dal 9 al 19 luglio in piazza Grande a Locarno e che, nonostante le speranze di farcela annunciate sul nostro giornale, già da qualche giorno aveva iniziato una lenta smobilitazione, dapprima sospendendo le prevendite dei biglietti e in seguito cominciando a pre allertare il proprio pubblico sui possibili rimborsi dei biglietti, le cui modalità verranno comunicate nelle prossime ore.

Estival Jazz sperava di trovare una via d’uscita accorpandosi, in via straordinaria, a Blues to Bop. Ma la decisione di vietare fino a fine agosto le grandi rassegne ha fatto saltare anche questa ipotesi. Tutto rimandato dunque all’anno prossimo

Non aveva biglietti in prevendita Estival Jazz, anch’esso legato fino all’ultimo alla speranza di potersi svolgere se non nelle sue date originali di inizio luglio, in una forma speciale, ossia accorpandosi eccezionalmente ad agosto all’altra grande manifestazione musicale cittadina, Blues to Bop. Purtroppo però il mantenimento del divieto di grandi manifestazioni fino al termine di quel mese fa cadere l’ipotesi, costringendo entrambi i festival a rimandare tutto al 2021 anche se – come comunicato dall’organizzatore di Estival Jacky Marti – non è escluso che qualcosa potrà essere organizzato durante la stagione invernale su modello di quelle che, qualche stagione fa furono le fortunate Estival Nights.

Gli altri due festival che hanno definitivamente alzato bandiera bianca ieri sono stati Vallemaggia Magic Blues che preso atto delle decisioni federali ha rimandato in toto il suo programma al 2021, nonché il bellinzonese Castle On Air, previsto a fine luglio e anch’esso giocoforza costretto a dare forfait.

Anche le suggestive piazze della Vallemaggia saranno prive di musica. (Foto CdT/Archivio)

Quella del 2020 sarà insomma in Ticino (ma non solo) un’estate senza musica, almeno per quanto riguarda le grandi rassegne che potrebbero però (il condizionale è comunque d’obbligo vista la situazione in continuo divenire) essere sostituite da tanti piccoli eventi in grado di ottemperare le misure in vigore e ridare una piccolissima boccata d’ossigeno ad un settore, quale quello artistico per il quale la ripartenza, alla luce anche delle decisioni odierne, sarà davvero problematica.

