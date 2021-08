Bellinzonese di origini grigionesi, trapiantata a Roma, Sonia Peng sarà insignita stasera in Piazza Grande del Premio Cinema Ticino 2021. Lavora da più di vent’anni, come scenografa di successo in produzioni italiane cinematografiche e televisive. Ha firmato film come Ovosodo di Paolo Virzì, Viola bacia tutti di Giovanni Veronesi, e serie tv anche recenti come Baby per Netflix e Sei bellissima (RAI1).

Ben tornata in Ticino, Sonia Peng. Perché è partita e che cosa l'ha attratta di questo lavoro?

«Finita l'Accademia a Brera, a vent'anni non avevo le idee molto chiare sul da farsi, ma ho avuto la fortuna di essere chiamata dalla Polivideo di Riazzino a lavorare nella produzione italiana di una sitcom. Questo mi ha spalancato le porte e gli occhi su un mondo. Ricordo che uno di quelli che lavoravano...