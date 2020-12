“In occasione della 56a edizione delle Giornate di Soletta, con mia grande soddisfazione siamo in grado di presentare al pubblico la prima mondiale di un film d’autore svizzero e di trasmetterlo in prima serata in tutte le case svizzere in presenza del Presidente della Confederazione. Poiché oggi la forza unificante della cultura è più importante che mai”, sostiene Anita Hugi, direttrice delle Giornate di Soletta. “Con ‘Atlas’ è la prima volta che una produzione ticinese inaugura la rassegna del Cinema svizzero. In questo modo, non solo diamo un segnale di pluralità importante, ma presentiamo anche una voce giovane e forte del Cinema svizzero. Nel suo lungometraggio, Niccolò Castelli apre uno spiraglio nella sfera emozionale collettiva del nostro presente e si chiede: come si affronta una brusca intrusione nella realtà quotidiana della vita.”

"Atlas" di Niccolò Castelli

Dopo “Tutti Giù”, “Atlas” è il secondo lungometraggio realizzato dal regista e sceneggiatore ticinese Niccolò Castelli, nato nel 1982. Racconta fatti realmente accaduti, che hanno sconvolto il Ticino nel 2011: “L’idea è nata circa 10 anni fa, in un momento molto particolare. Allora, proprio come succede con la pandemia dilagante di oggi, ebbi la sensazione che qualcosa si insinuasse nella nostra quotidianità e non ci avrebbe più abbandonati: la paura. Come molti della mia generazione, avevo la sensazione di vivere su un’isola neutrale, libera e felice, lontana dal resto del mondo. D’un tratto, però, ci siamo resi conto che non potevamo estraniarci dal tutto. Ciò che facciamo ha un impatto sugli altri”, spiega il regista parlando del suo film.



Niccolò Castelli continua: „La protagonista del mio film, Allegra, assapora la piena libertà prima del drammatico evento che cambierà la sua vita. Crede di avere davanti un futuro radioso, pronto da cogliere. Quando impatta con la realtà – dura, nuda e cruda come la roccia delle nostre montagne – l’effetto è devastante. ‚Atlas’ è il tentativo di capire, quanto in profondità dobbiamo scavare in noi stessi per conoscere l’altro. Per sentirci veramente liberi, come se stessimo sulla cima di una montagna. È per me un grande onore poter presentare questo film in occasione dell'apertura di un’edizione così speciale delle Giornate di Soletta, in un momento in cui tutti anelano alla libertà.”



Anita Hugi sempre in merito ad ‘Atlas’: “Una volta di più Niccolò Castelli manifesta una spiccata sensibilità narrativa verso lo stile di vita di una giovane generazione. Ponderato e coraggioso, trova le immagini per ciò che è indicibile, consentendoci di riflettere su come - sia a livello individuale che sociale - siamo in grado di gestire un trauma collettivo. Sono oltremodo lieta di poter aprire online la 56a edizione delle Giornate di Soletta con questo film d’autore svizzero di grande fascino e impatto, che sarà proiettato in prima serata e in contemporanea sulle tre emittenti nazionali. Il cinema come elemento di coesione nazionale.”