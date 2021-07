Ebbene sì, capita che Javier Cercas, uno dei più affermati narratori europei, si cimenti col giallo. Dapprima scrive Terra alta, un thriller che ruota attorno a Melchor Marín, poliziotto eroe detto «Spagna», che si ritrova ad agire nel retroterra catalano alla ricerca della soluzione di un omicidio misterioso. Il romanzo è bello e interessante e alla fine, come in molte storie di Cercas, si ricollega al tragico passato spagnolo. Non passa molto tempo e Cercas scrive un altro romanzo della serie: stavolta Melchor, ben ancorato alla Terra alta geograficamente vicina ma in realtà molto distante da Barcellona, viene richiamato nella capitale catalana per aiutare a risolvere un ingarbugliato caso di ricatto. E qui - questo probabilmente era l’intento originale del buon Javier - il secondo romanzo...