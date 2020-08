C’è anche un giovanissimo attore ticinese, Ruben Buccella, classe 2010, tra i protagonisti del nuovo film di Roberto Faenza, Resilient, di cui sono iniziate nella scorsa settimana le riprese in Alto Adige. Un film, quello del regista italiano (Sostiene Pereira, Prendimi l’anima, I Vicerè), che si basa sulla vita e l'infanzia di Mario Capecchi, premio Nobel per la medicina, nato in Italia da madre americana, poetessa e attivista politica, arrestata dai fascisti nel 1941 e successivamente internata in un campo di concentramento tedesco.