Pochi personaggi hanno saputo incarnare lo spirito autenticamente rivoluzionario della televisione come Raffaella Carrà. Una televisione intesa essenzialmente come strumento di intrattenimento leggero ma non stupido, una tv in grado di essere stuzzicante e propositiva senza scadere nel cattivo gusto, una tv in cui chiunque può riconoscersi e sperare di trovare un po’ di spazio che si tratti di un’affermata o presunta star desiderosa di un po’ di luci della ribalta o di una persona comune, coinvolta in un gioco a premi o anche solo per un rapido contatto. Una televisione insomma autenticamente «popolare » ma capace di conservare sempre un alone di positività. È questo tipo di televisione che Raffaella Carrà ha incarnato per quasi mezzo secolo, con semplicità, schiettezza, ironia e quell’innata...