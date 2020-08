Un inedito e originale viaggio nella macchina teatrale

«Il periodo che abbiamo vissuto, che ha segnato profondamente il mondo della spettacolo, ci ha fatto capire che forse è necessario ritornare alle nostre origini, in quel luogo dove l’ispirazione riposa e si rigenera, dove il motore scoppiettante dell’immaginazione borbotta e ritrova allegria, dove il teatro ritrova ogni volta sé stesso, le storie da raccontare e le modalità per raccontarle». È partendo da questa premessa che Daniele Finzi Pasca ha presentato Luna Park – Come un giro di giostra, lo spettacolo con cui, dall’8 al 20 settembre, la sua compagnia torna all’attività dopo sei mesi di estrema difficoltà inaugurando la nuova stagione del LAC. Uno spettacolo diverso rispetto a quelli cui ci ha abituato il regista luganese, pensato come risposta artistica al momento che stiamo vivendo e la cui formula, al contempo innovativa e coerente con il teatro immersivo delle origini della Compagnia Finzi Pasca, è già stata testata dalla Compagnia stessa a Mosca alla fine di febbraio 2020, nell’ambito dell’inaugurazione del più grande organo della Russia, al Zaryadye Concert Hall, con un’affluenza di oltre 10.000 persone durante 24 ore consecutive. «Come dice il titolo, lo spettacolo sarà come un giro di giostra – spiega Daniele Finzi Pasca - un’avventura e una scoperta del teatro come luogo e spazio, avvicinando il pubblico agli attori in un momento dove invece si dovrebbero mantenere le distanze. Uno spettacolo intimo e allo stesso tempo aperto a gruppi di spettatori che si avvicineranno alla costruzione di una scena come fossero voyeur e, senza rendersene conto, saranno trasportati in un sogno, in un gioco che abbraccerà e che in un qualche modo proverà a curare». Una versione riveduta e corretta del classico meccanismo del “teatro dentro il teatro” che però, stavolta, «porterà il pubblico dietro al sipario, nel luogo dove gli attori respirano, sulle tavole che gli attori calcano» e dove la compagnia darà vita alla «storia di una famiglia in viaggio, usando i colori nostalgici a cui il neorealismo dei film in bianco e nero ci aveva abituati».